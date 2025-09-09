Порядка 3 тыс. рожениц получили подарочные наборы «Я родился в Подмосковье!»

С начала 2025 года подарочные наборы «Я родился в Подмосковье!» получили почти 2,9 тыс. рожениц, что на 728 больше показателя прошлого года, в общей сложности за время реализации программы в регионе было выдано более 24,7 тыс. таких наборов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье с 2019 года родители при рождении ребенка могут получить подарочный набор с самыми необходимыми предметами в первые месяцы жизни малыша. Это позволяет парам во время подготовки к родам сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на хлопоты», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Наборы выдают гражданам России, чей ребенок родился в медучреждении Московской области и был зарегистрирован в областном органе ЗАГС. В нем находятся более 50 самых необходимых вещей для матери и новорожденного, в том числе подгузники, средства гигиены, одежда и многое другое. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тыс. рублей. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.