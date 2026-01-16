Предприятия потребительского рынка Подмосковья обеспечат комфортные условия для участников купаний на Крещение

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о подготовке предприятий потребительского рынка региона к крещенским купаниям.

В ведомстве отметили, что предприятия готовы обеспечить комфортные условия для участников купаний. Так, большинство официальных площадок будут оборудованы пунктами с горячим чаем и угощениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести подготовку к крещенским купаниям. В этом году в области организуют 206 официальных площадок.