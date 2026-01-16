Предприятия потребительского рынка Подмосковья обеспечат комфортные условия для участников купаний на Крещение
Площадки крещенских купаний в Подмосковье оборудуют пунктами с горячим чаем
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о подготовке предприятий потребительского рынка региона к крещенским купаниям.
В ведомстве отметили, что предприятия готовы обеспечить комфортные условия для участников купаний. Так, большинство официальных площадок будут оборудованы пунктами с горячим чаем и угощениями.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести подготовку к крещенским купаниям. В этом году в области организуют 206 официальных площадок.