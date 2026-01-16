Представительница Подмосковья стала призером на этапе Кубка России по прыжкам с трамплина

Спортсменка подмосковного Центра олимпийских видов спорта Ксения Каблукова стала бронзовым призером на VIII этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в дисциплине «трамплин К-90» среди женщин. На первом месте оказалась представительница Краснодарского края, на втором — Магаданской области.

VIII, XI и X этапы состязаний проходят с 14 по 19 января 2026 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

