Проекты школ Подмосковья получили Гран-при и Золотой диплом на всероссийском конкурсе

Два проекта подмосковных школ стали победителями Российского смотра-конкурса с международным участием «Наша школа». Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, Центр адаптации слепоглухих молодых людей «Маяк» в Сергиевом Посаде получил Гран-при, а гимназия им. Е. М. Примакова в Одинцово — Золотой диплом в номинации «Лучший объект нового строительства».

Кроме того, проект школы в Ленинском округе получил Серебряный диплом, проект школы в Королеве — бронзовый, воспитательно-образовательный комплекс в Красково Люберец — диплом Союза московских архитекторов, типовая школа «Градиент» в Мытищах — диплом в студенческой номинации.

«Эти проекты — яркие примеры того, как среда может раскрывать потенциал каждого ребенка, в том числе с особыми потребностями», — отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Проект центра «Маяк» разработало архитектурное бюро ATRIUM. Его особенность в том, что сама архитектура является инструментом реабилитации: пространственная композиция функциональных блоков и система тактильной навигации помогают воспитанникам ориентироваться в пространстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел два новых жилых кампуса в технолицее им. В. И. Долгих.