Андрей Воробьев: два кампуса для проживания учеников открыли в технолицее им. В. И. Долгих

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел два новых кампуса, которые открылись к началу учебного года на территории технолицея им. В. И. Долгих в Истре.

Новые трехэтажные кампусы рассчитаны на 208 мест. В них будут проживать учащиеся. Так, 112 мест предусмотрены для мальчиков и 96 — для девочек. На площади в 3 тыс. кв. м обустроили удобные двух- и четырехместные номера, зоны для занятий, общения и отдыха, а также медицинский блок.

Сегодня сюда заселяются первые лицеисты — 18 ребят из 10 регионов России. В их числе — 13 призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. Губернатор пообщался с учениками.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

«Мы вас очень ждали, знаю, что здесь ребята из разных регионов. Рады, что вы с нами. В прошлом году мы открыли кампус для преподавателей, в этом — построили два для учащихся. Здесь все продумано для того, чтобы вы чувствовали себя как дома, могли комфортно учиться. Постарались сделать не просто красиво, а еще и наполнить содержанием, привлечь лучших учителей», — сказал губернатор.

Он отметил, что в регионе число школьников продолжает расти. В этом году в школы пойдут 1,1 млн ребят.

«Рады, что вы выбрали нашу школу, надеюсь, что достойно пройдете все экзамены. Будьте инициативными, предлагайте что-то новое, мы — только «за». Хочу пожелать всем успехов, встретить здесь друзей, получить новые впечатления, опыт. Мы хотим, чтобы у вас все получилось», — добавил Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

По словам директора Технолицея Екатерины Сизинцевой, из 18 ребят 13 получили гранты на обучение и проживание. Она отметила, что в новых корпусах будут проводить образовательные смены центра «Взлет». Первых учащихся из Подмосковья на смену по информатике ждут 8 сентября — приедут 104 человека.

В прошлом году 1 сентября на территории учреждения был открыт кампус для преподавателей. В нем обустроили 37 номеров. Сегодня здесь проживают 56 педагогов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды представителям лучших образовательных учреждений региона.