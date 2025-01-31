Производство готовых модульных зданий расширят в Подмосковье при поддержке Центра содействия строительству. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

В реализацию проекта будет инвестировано 200 млн. руб. В планах — увеличить площадь цеха до 27,4 тыс. кв. м. Это позволит создать дополнительные рабочие места.

На предприятии производят готовые модульные здания и сооружения. Здесь работает семь линий, где выпускают садовые дома, беседки, офисы, павильоны, студии «под ключ». В сутки производят по семь изделий.

Завершить работы по реконструкции планируется в ноябре 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность трансформации работы ЦСС. По его словам, благодаря этому в области стали вводить больше коммерческих площадей.