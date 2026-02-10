Прокуратура в Химках помогла матери погибшего участника СВО получить меру соцподдержки

В Химках благодаря вмешательству прокуратуры мать погибшего участника СВО получила социальную поддержку. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Жительница — инвалид III группы. После гибели сына в зоне СВО она обратилась в Окружное управление социального развития №22 Министерства социального развития Московской области с запросом о назначении пенсии по случаю потери кормильца. Однако женщине отказали в поддержке, так как ей уже была назначена пенсия по инвалидности.

В соответствии с законодательством, человек с ограниченными возможностями здоровья, являющийся родственником погибшего военнослужащего, может получать обе пенсии одновременно, отметили в прокуратуре.

В результате городская прокуратура внесла в Окружное управление представление. Его рассмотрели и удовлетворили. После этого женщине назначили положенную ей пенсию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что меры поддержки для бойцов СВО и их семей должны оказываться оперативно и удобно.