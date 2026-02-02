Губернатор Подмосковья: льготы и выплаты участникам СВО нужно предоставлять максимально быстро

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов отметил важность быстрого и удобного предоставления услуг и льгот участникам СВО.

«У нас сложилась система, алгоритмы, настроенные на заботу, чуткое и внимательное сопровождение каждого бойца и каждой семьи. Реабилитация, оформление документов, трудоустройство ветеранов, льготы для детей — все это должно предоставляться максимально быстро, четко, в комфортном для заявителя режиме», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что важно сопровождать бойцов, прошедших реабилитацию, создавая доступную среду. Кроме того, нужно обеспечить летний отдых для детей участников СВО не только в лагере «Литвиново», но и в других учреждениях.

В Подмосковье для участников СВО и их семьей, помимо федеральных льгот, действуют 36 региональных мер поддержки. Им помогают с оформлением документов, прохождением реабилитации, обучением и трудоустройством.

В числе новых мер — выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка Героям РФ или бойцам, награжденным орденами за заслуги в СВО. С 1 сентября в Подмосковье заработала комплексная онлайн-услуга «Защитники Отечества», в рамках которой по одному заявлению можно дистанционно получить 17 мер поддержки.

Ветераны и семьи погибших участников СВО могут подать заявление в 218 МФЦ Подмосковья по вопросам фонда «Защитники Отечества». Уже принято около 300 заявлений.

«При этом сотрудники МФЦ еще и проверяют все ли меры и льготы предоставляются бойцам, и в случае необходимости помогают их оформить. Дополнительно у нас открыты три офиса фонда „Защитники Отечества“ — в Реутове, Лобне и Ногинске», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Министр отметил, что Подмосковье первым в стране заключило соглашение с Военно-социальным центром (ВСЦ). С середины декабря подать заявления по вопросам ВСЦ также можно в МФЦ. Там доступны 17 услуг Минобороны.

В продолжение президентской программы «Время героев» в Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», направленная на переобучение и трудоустройство участников СВО. С 15 сентября к годовому обучению в Мастерской управления «Сенеж» по программе РАНХиГС приступили первые 70 человек.

В рамках летней оздоровительной кампании 2026 года дети участников СВО смогут бесплатно отдохнуть лагерях «Литвиново», «Левково» и «Имени 28 Героев Панфиловцев».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с родителями семерых детей, потерявших сына-героя на СВО.