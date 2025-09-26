Прокурор Подмосковья: ежегодно уровень аварийности на дорогах региона снижается

В Подмосковье под председательством прокурора Московской области Сергея Забатурина прошло выездное координационное совещание по вопросам безопасности дорожного движения.

В ходе мероприятия прокурор отметил, что в Подмосковье ежегодно растет интенсивность движения грузовых и пассажирских потоков. В связи с этим вопрос безопасности на дорогах имеет огромное значение.

«Ежегодно уровень аварийности в регионе стабильно снижается. Но, к сожалению, есть печальная статистика текущего года — детский травматизм, профилактика которого во многом зависти от взрослых», - сказал прокурор.

Зампрокурора региона Сергей Рокитянский сообщил, что за полгода в области передали в суд 914 уголовных дел о преступлениях в сфере безопасности дорожного движения. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 1,5 тыс. Также он отметил, что 13% жертв ДТП погибли по вине нетрезвых водителей. В суд было направлено более 1,5 тыс. дел за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии, конфисковано около 600 машин.

«Мы должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах», - подчеркнул Забатурин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области используют ИИ для обеспечения безопасности людей на железнодорожных объектах.