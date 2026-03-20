Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Время возможностей» пройдет в Подмосковье с 15 по 17 апреля. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В этом году участниками ярмарки станут более 120 крупнейших работодателей региона. Всего будет представлено как минимум 1,6 тыс. вакансий в разных сферах.

«Каждый участник сможет найти возможности, соответствующие своему уровню подготовки, опыту и карьерным целям», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

Мероприятия пройдут в четырех городах — в Домодедово (15 апреля), Подольске и Ногинске (16 апреля), а также в Мытищах (17 апреля). Также 15 апреля будет работать онлайн-площадка.

Для участия в ярмарке требуется регистрация.

