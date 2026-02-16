Губернатор Воробьев объявил старт нового модуля обучения по программе «Герои Подмосковья»

В мастерской управления «Сенеж» стартовал третий модуль обучения по региональной образовательной программе «Герои Подмосковья», он посвящен региональному и муниципальному управлению. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы постоянно общаемся с бойцами, которые вернулись с передовой, и знаем, что у многих есть желание продолжать служить своей стране и людям. Наша задача – помочь им найти себя, подсказать, где они могут применить свои компетенции. И в этом нам, конечно, помогает образовательная программа «Герои Подмосковья», которая стала продолжением президентского проекта для участников СВО. В прошлом году мы получили порядка 2,5 тыс. заявок из 69 регионов нашей большой страны. И вот 65 финалистов, среди которых и Герои России, и офицеры элитных подразделений – настоящие патриоты своей страны, уже успешно прошли два очных модуля обучения, посвященных госуправлению и финансам», – подчеркнул губернатор.

В течение 10 дней для участников будут проводить лекции и практические занятия, спикерами выступят преподаватели РАНХиГС и члены правительства Московской области.

Программа является продолжением федеральной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе президента России Владимир Путина с марта 2024 года. Она направлена на подготовку высококвалифицированных кадров из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях региона.

До этого участники прошли два модуля обучения на базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей»: «Государственная политика и система госуправления» и «Экономика и финансы», в межмодульный период очно-заочного обучения они стажируются в органах власти под руководством наставников.

В апреле пройдет итоговый очный модуль обучения «Современные технологии управления». После этого участникам предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.