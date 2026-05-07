«Не ждите июня»: агроном назвал 10 культур, которые можно сеять в открытый грунт уже в мае

Май в средней полосе — месяц обманчивый: днем припекает, а ночью заморозки. Многие дачники выжидают до июня, боясь погубить рассаду. Но агроном Леонид Суровцев утверждает: есть растения, которым такие перепады нипочем. Их семена всходят при +3…+5 градусах, а ростки выдерживают мороз до -5…-7. Им не нужна рассада — сейте сразу в грядки. Об этом сообщает REGIONS .

Вот список лучших культур для середины мая (10–20 числа):

Морковь — сеют с конца апреля до середины мая. Всходит при +4…+5. Всходы терпят заморозки до -4.

Редис — рекордсмен по скорости. Семенам нужно всего +2…+3. Выдерживает -3…-4. Сейте каждые 2 недели.

Салат (листовой и кочанный) — всходит при +2. Терпит -5.

Укроп и петрушка — проклевываются при +3. Выдерживают -4…-5. Перед посевом замочите семена на сутки.

Ревень (многолетник) — семенам нужно +1…+2. Молодые черешки терпят -6.

Хрен — сажают черенками в середине мая. Заморозков не боится вообще.



Щавель — всходит при +3…+4. Листья выдерживают -5.



Горох — семенам нужно +2…+3. Всходы терпят -4.



Кинза (кориандр) — всходит при +4…+5. Терпит -3.



Базилик — но только холодостойкие сорта (например, «Гвоздичный»). Лучше укрывать на ночь.



Пастернак — всходит при +3…+4. Терпит -5.



Корневая петрушка — сеют в мае, зимует в земле, морозов не боится.

А вот со свеклой Суровцев советует не спешить: сейте ее в конце мая (25–30 числа), когда земля прогреется до +8…+10. В холодной почве она может уйти в стрелку и не дать корнеплода.

Готовим грядку: не перекапывайте глубоко (5–10 см), не сыпьте свежий навоз (морковь и редис станут корявыми), бороздки делайте 2–4 см глубиной. После посева укройте грядку нетканым материалом — он сохранит влагу и защитит от заморозков. Первые всходы появятся через 1–3 недели.

Какие культуры лучше отложить до тепла: огурцы, кабачки, тыквы, фасоль, кукуруза, подсолнечник, а также рассада томатов, перцев и баклажанов. Их время — после 5–10 июня.

