С начала года более 6 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала текущего года обучение в школах сахарного диабета прошли свыше 6 тыс. подмосковных жителей, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля в течение всей жизни. Чтобы помочь пациентам адаптироваться к новым условиям и научиться жить с заболеванием, в Подмосковье работают школы сахарного диабета», — сказал зампред регионального правительства — руководитель Минздрава области Максим Забелин.
На территории региона открыто 137 подобных объектов, рассчитанных на взрослых пациентов. Также действует 39 школ для маленьких пациентов.
