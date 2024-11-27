Серебряный рубль Екатерины Великой и бумажную купюру 1917 года нашли на КПО Подмосковья

Старинные монеты и купюры были обнаружены в ходе сортировки отходов на подмосковных КПО, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в Солнечногорске на КПО нашли серебряный рубль Екатерины Великой и бумажную купюру 1917 года — государственный кредитный билет на 250 рублей. На одной из его сторон изображен двуглавый орел без регалий.

Также в Егорьевске в коллекцию музея необычных находок при КПО включили около трех тысяч российских монет, которые уже вышли из обращения.