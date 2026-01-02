Сержант запаса рассказал о программе «Герои Подмосковья»

В Подмосковье продолжается реализация региональной программы «Герои Подмосковья», в рамках обучения ветераны специальной военной операции могут расширить свои знания. Об этом рассказал лейтенант МВД и участник обучения Александр Александров.

«Если говорить в целом о программе и о моем участии, то, конечно, восприятие сильно поменялось по сравнению с началом. В первую очередь открылись дополнительные направления. Мы все пришли на программу с достаточно узким пониманием того, чем хотим заниматься», — рассказал Александров.

По его словам, обучение выстроено грамотно, поэтому все участники могут увидеть, в какую сторону можно двигаться при реализации своих задумок. Он подчеркнул, что проект позволяет не только трудоустроиться в муниципальные или государственные органы, но и увидеть другие направления и двигаться дальше осознанно.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.