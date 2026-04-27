Школьник из Подмосковья стал победителем Всероссийской викторины юных физиков

24 апреля в Российской академии наук прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров VI Всероссийской викторины юных физиков. Среди 7 лауреатов, чьи работы получили наивысшую оценку жюри, оказался Георгий Борисов — учащийся из Химок. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие выделилось своей необычной структурой: викторина носила ярко выраженный междисциплинарный характер. Ученые РАН разработали задания, которые проверяли не механическое запоминание формул, а глубокое понимание научных процессов на стыке нескольких дисциплин. Участникам требовалось продемонстрировать знания в области физики, химии, астрономии, биологии и информатики одновременно — такой подход позволил оценить их способность мыслить комплексно и находить нестандартные решения.

Вице‐президент РАН, академик Владислав Панченко, проводивший церемонию награждения, особо отметил прикладную ценность викторины. Он подчеркнул, что вопросы охватывали широкий спектр актуальных научных тем: от физических эффектов, объясняющих, почему корабли могут притягиваться друг к другу, до практических решений в сфере сельского хозяйства, например, методов сохранения продовольствия, разработанных учеными.

Успех Георгия Борисова — это не только личная победа, но и показатель высокого уровня физико‐математического образования в Подмосковье. Его достижение демонстрирует, как школьная подготовка в сочетании с исследовательским интересом позволяет юным талантам достойно выступать на всероссийском уровне.

