Софьинскую школу в Наро-Фоминском округе капитально отремонтируют к новому учебному году

В деревне Софьино городского округа Наро-Фоминск стартовал капитальный ремонт Софьинской средней школы, его планируют завершить к новому учебному году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Работы идут по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Строители на объекте, проводят демонтажные работы», — говорится в сообщении.

Школу построили в 1983 году по проекту болгарских архитекторов, ее площадь составляет почти 4,5 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит заменить внутренние инженерные сети, капитально отремонтировать внутренние помещения, обновить фасад и кровлю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.