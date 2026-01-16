Спасатель из Щелково рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям

В ночь на 19 января в Подмосковье будут доступны 206 оборудованных купелей, сообщили до этого в Министерстве благоустройства Московской области.

В Щелково оборудуют семь официальных купелей. Центральной площадкой в этом году станет усадьба Гребнево. С 19:30 до 02:00 до усадьбы будет курсировать бесплатный автобус от Троицкого собора.

Роман Нестеренко подчеркнул, что доверять организацию мест купания необходимо только профессионалам, так как специалисты проверяют толщину льда, устанавливают ограждения и лестницы, обустраивают пункты обогрева, обеспечивают дежурство спасателей и медиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение тщательно подготовиться к Крещению.