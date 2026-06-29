Специалисты Мособлводоканала за месяц провели более 3,3 тыс. мероприятий на сетях водообеспечения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, было проведено 3 386 технических мероприятий, в том числе 611 на прошлой неделе. К примеру, за неделю специалисты устранили 192 засора канализации и восстановили 103 участка трубопроводов холодного водоснабжения.

Среди приведенных в порядок объектов — коллектор на Красноармейской улице в Орехово-Зуево, водопровод на улице Маяковского в Электроуглях, оборудование очистных сооружений в Шатуре.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с жителями Подольска модернизацию объектов теплоснабжения в округе.