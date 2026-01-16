Список оборудованных купелей для крещенских купаний представили в Подмосковье

В Министерстве благоустройства Московской области представили полный список оборудованных купелей для крещенских купаний. В него включены 206 объектов.

Так, в Балашихе купели оборудовали на территории храма Святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет и на правом берегу Пехорки в Балашихе. В Дмитрове окунуться можно будет в искусственной купели на улице Конярова в Яхроме и в купели храма «Покров Пресвятой Богородицы» в селе Жестылево.

С полным списком локаций можно ознакомиться по этой и этой ссылкам. Также можно отсканировать QR-код, указанный в левом нижнем углу инфографики.

Жителей Подмосковья, планирующих принять участие в крещенских купаниях, призвали соблюдать правила безопасности. Так, окунаться следует только в оборудованных местах, где обустроены спуски в воду и раздевалки, дежурят спасатели и медики.

Перед купанием нужно оценить состояние здоровья. В случае хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также недомогания, жара или недавно перенесенного заболевания от купания лучше воздержаться. Ни в коем случае нельзя окунаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Дети старшего возраста могут окунаться только в сопровождении взрослых.

Перед погружением следует сделать разминку, чтобы разогреть мышцы, а сразу после выхода из воды — тщательно растереть себя сухим махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

При возникновении экстренной ситуации нужно незамедлительно позвонить в службу «112».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение о тщательной подготовке к крещенским купаниям.