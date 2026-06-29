Строительство детского сада на 260 мест в деревне Солманово Одинцовского округа завершится в 2027 году

Строительство детского сада в составе образовательного кластера «Эврика» в деревне Солманово Одинцовского округа завершится в 2027 году. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится на территории ЖК «Эволюция». Площадь трехэтажного здания составит более 3,8 тыс. кв. м. Сейчас степень строительной готовности детсада составляет 12%. Работы завершатся летом 2027-го.

Учреждение рассчитано на 260 мест. В нем обустроят все необходимые помещения для комфортного пребывания детей в течение 12 часов. Помимо садика в состав кластера «Эврика» войдет школа на 1,1 тыс. мест и еще один детсад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.