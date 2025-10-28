Строительство нового учебного корпуса завершится в Реутове в 2027 году

Строительство нового учебного корпуса школы № 4 завершится в Реутове во втором квартале 2027 года. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект строится на территории ЖК «ЭВО». Площадь четырехэтажного здания составит 8,5 тыс. кв. м. Здание построят в форме буквы «Г», что позволит разместить все важные зоны у центрального входа.

Учебный корпус будет рассчитан на 750 мест. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 13%. Рабочие монтируют несущие конструкции надземной части здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новое здание школы им. Леонова в Зарайске.