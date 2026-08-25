Сын Децла высказался о влиянии фамилии в своей карьере

Антоний Толмацкий, сын покойного Кирилла Толмацкого, известного как Децл, дал большое интервью Леди Mail . В нем молодой музыкант честно рассказал, помогает ли ему громкая фамилия в шоу-бизнесе, и признался, что порой слава отца становится не трамплином, а клеткой. По его словам, публичный вуайеризм и семейные истории, подхваченные желтой прессой, создают искаженную картину, сквозь которую пробивается его собственное «я». При этом Тони не отрицает: старт в индустрии благодаря отцу был намного проще, чем у многих, но каждый успех имеет свою цену.

Антоний Толмацкий не отрицает: известность отца дает ему фору в шоу-бизнесе. Он гордится Кириллом Толмацким, называет его прекрасным человеком и лучшим другом, но настаивает: они с отцом совершенно разные личности, и в этом нет ничего плохого.

Однако обратная сторона медали бьет больно. Тони признался, что сталкивается с волнами хейта и пристальным вниманием к каждому шагу. По его словам, из-за статей в желтых СМИ и семейных скандалов публика видит искаженную картину, а его собственная жизнь превращается в интернет-вуайоризм.

«Оглядываясь назад, думаю, наверное, было бы проще начинать с нуля. В этом случае я мог бы создать полную картину о себе», — отметил музыкант.

Тем не менее Толмацкий считает грехом жаловаться на происхождение. Он принял свою судьбу и научился справляться с давлением, понимая, что отсутствие частной жизни — это плата за любые достижения.

«Так что в какие-то моменты мне проще, слава отца помогает, а в других случаях — мешает. Но я родился в такой семье, мне с этим жить», — резюмировал Антоний.

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