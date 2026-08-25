Гимназия № 2 Красногорска откроется после капитального ремонта 1 сентября

В Красногорске 1 сентября откроется после капитального ремонта Гимназия № 2. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение на улице Кирова было построено в 1968 году. Его площадь составляет более 4 тыс. кв. м. Обновление объекта провели по госпрограмме за счет средств регионального бюджета.

В гимназии отремонтировали кровлю, фасад и внутренние помещения, заменили системы отопления, вентиляции и канализации, установили новую мебель и оборудование, благоустроили прилегающую территорию.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой школы на 1,1 тыс. мест в поселке Свердловский.