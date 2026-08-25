Песни SHAMAN, традиции и линейки: как пройдет 1 сентября в российских школах

В преддверии Дня знаний ямальский департамент образования объявил: торжественные линейки 1 сентября пройдут во всех школах региона, но единого формата не будет. Учебные заведения сами решат, какие песни включать и в каком расписании двигать торжественное мероприятие, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Первого сентября на Ямале школьные линейки состоятся для всех учеников без исключений, однако сценарий праздника в каждой школе может оказаться уникальным. В департаменте образования ЯНАО пояснили: жестких требований к формату нет, учреждениям дали свободу выбора, чтобы сделать мероприятие максимально комфортным и для детей, и для педагогов.

Традиционно самый масштабный праздник организуют для трех категорий учащихся — первоклассников, девятиклассников и одиннадцатиклассников. Их, как правило, собирают вместе на общешкольной линейке. Для остальных параллелей в крупных учебных заведениях предлагается проводить отдельные торжественные построения. Такой подход, по мнению чиновников, позволяет избежать давки и излишней суеты, а каждому классу — уделить достаточно внимания.

В небольших школах, где количество учеников невелико, допустим традиционный общий сбор — всех от мала до велика на одной площадке. Администрации на местах уже начали выбирать оптимальный вариант, исходя из собственных ресурсов и пожеланий родителей. В ведомстве подчеркнули, что главная задача — создать для детей праздничную атмосферу и при этом обеспечить безопасность и порядок.