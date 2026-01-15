Свыше 9 тыс. безнадзорных собак прошли программу ОСВВ в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году программу «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат в прежнее место обитания» (ОСВВ) прошли более 9,3 тыс. безнадзорных собак. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Программа реализуется с 2019 года. В целом за это время число бездомных собак, прошедших программу, сократилось наполовину. Также сократилось число обращений за медпомощью после укусов безнадзорных животных — на 46%.

Жители региона могут сообщить о бездомном животном, не имеющем специальную бирку, свидетельствующую о прохождении программы. Для этого нужно позвонить на горячую линию 8 (800) 550-65-22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте населения региона.