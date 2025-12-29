Губернатор Воробьев доложил Путину о росте населения в Подмосковье

Подмосковье продолжает расти, в регионе проживают около 9 млн человек. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину в рамках рабочей встречи.

«И учитывая то, что мы растем, хлопот у нас и задач хватает», – подчеркнул Воробьев.

В рамках встречи он рассказал о модернизации инфраструктуры, куда входят тепло, электроэнергия и водоснабжение. Он напомнил, что в своем Послании президент заявил о том, что регионам спишут две трети бюджетных кредитов.

«Для всех территорий это важно. Это то, что мы можем дополнительно добавлять к своей программе и модернизировать котельные, сети и все, что связано с экологией», – сказал губернатор.

По его словам, в регионе реализуют национальный проект по экологии по очистным сооружениям – по нему строятся порядка 30 очистных сооружений. Кроме того, реализуется проект по созданию современных датчиков и технологий, которые позволяют заранее видеть понижение параметра, а также по трансформации диспетчерских служб.

Воробьев отметил, что в регионе стоит задача радикально обновить и теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и энергоснабжение. Помимо этого, в Подмосковье продолжится догазификация совместно с Газпромом. Путину доложили, что в области насчитывается 160 тыс. домохозяйств. В первую очередь газ получают те, кто находится в населенных пунктах, далее – жители малых коттеджных поселков и не только.

