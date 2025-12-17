Три объекта из Подмосковья стали участниками конкурса на лучшие стелы и входные группы России

В Министерстве благоустройства Московской области призвали жителей региона принять участие в голосовании за лучшие стелы и входные группы России. В конкурсе участвуют три подмосковных объекта.

Так, в номинации «Входные группы общественных пространств» среди больших городов представлена входная группа в Яблоневый сквер в Красногорске. Поддержать объект можно здесь.

Парк «Пехорка» в Балашихе участвует в категории крупных городов. Ссылка на объект доступна здесь. Среди средних городов представлен лесопарк «Талицкий лес» в Клину. Проголосовать за него можно по этой ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустроенных скверах и аллеях.