Три объекта из Подмосковья стали участниками конкурса на лучшие стелы и входные группы России
Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за входные группы страны
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Министерстве благоустройства Московской области призвали жителей региона принять участие в голосовании за лучшие стелы и входные группы России. В конкурсе участвуют три подмосковных объекта.
Так, в номинации «Входные группы общественных пространств» среди больших городов представлена входная группа в Яблоневый сквер в Красногорске. Поддержать объект можно здесь.
Парк «Пехорка» в Балашихе участвует в категории крупных городов. Ссылка на объект доступна здесь. Среди средних городов представлен лесопарк «Талицкий лес» в Клину. Проголосовать за него можно по этой ссылке.
