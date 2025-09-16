Губернатор Воробьев рассказал, какие скверы и аллеи открыли в Подмосковье после благоустройства

В Подмосковье после благоустройства открыли еще пять скверов и аллей. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы продолжаем делать Подмосковье комфортнее и красивее — в сентябре открыли еще пять общественных территорий: сквер Громцева в Дзержинском, сквер Защитников Москвы в Лобне, Каштановая аллея в Коломне, сквер "60 лет Победы" в Егорьевске и сквер Крупешина в Балашихе», — написал он.

Так, например, в сквере имени Бориса Громцева в Дзержинском строители перенесли детскую площадку в нижнюю часть и разместили рядом со спортплощадкой, в сквере Защитников Москвы в Лобне — установили спортивные и детские площадки, специальную зону для выгула собак, обустроили мемориальную зону и не только. В Каштановой аллее в Коломне появились перголы с качелями, освещение и видеонаблюдение, в сквере «60 лет Победы» в Егорьевске — спортивные и детские площадки, зоны отдыха, фонтан в виде звезды, в сквере Крупешина в Балашихе — зоны отдыха и спорта, тропинки до входа в парк «Заречная».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.