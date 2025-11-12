Церемония награждения молодых ученых и уникальных специалистов прошла в Подмосковье

В Подмосковье были вручены губернаторские премии в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Церемония состоялась в Доме областного правительства. Премии вручили уже в 14-й раз. В этом году их получили 13 молодых ученых и специалистов, а также два авторских коллектива. Размер премии составляет 700 тыс. руб.

«Символично, что награды мы вручаем в Международную неделю науки и мира», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо поддерживать науку и создавать достойные условия для ученых.