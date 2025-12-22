Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о приезде губернатора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приезжал к участникам программы «Герои Подмосковья», чтобы рассказать о выстроенной работе и познакомить студентов с со своей позицией. Об этом заявил старший лейтенант, ветеран специальной военной операции, участник проекта Александр Бронников.

«Мы также знакомимся с позицией губернатора, он приезжал к нам, рассказывал, как выстраивается работа. Это снова возвращает к той самой базе, на основе которой в дальнейшем можно работать», — рассказал Бронников.

Он уточнил, что его наставником стала глава городского округа Лобня Анна Кротова. По его словам, у военных уже есть понимание принципов работы местной администрации.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.