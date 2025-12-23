Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об обучении

В программе «Герои Подмосковья» есть общность коллектива, которая позволяет участникам специальной военной операции почувствовать реабилитационный эффект и понять, что они не одни. Об этом рассказал старший лейтенант, ветеран СВО, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Бронников.

«Мы постоянно общаемся, поддерживаем друг друга. Эта общность тоже дает эффект — ты понимаешь, что ты не один и что ты нужен», — отметил ветеран СВО.

По его словам, обучение проходят достаточно разносторонние люди, многие с различными ранениями.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

