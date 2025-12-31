Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об обучении

Ветераны специальной военной операции, которые проходят обучение по программе «Герои Подмосковья», смогут повысить профессиональные навыки и найти новую ветку развития карьеры. Об этом заявил участник обучения Алексей Потапенок.

«Главный урок, который я вынес из программы «Герои Подмосковья», – это понимание, что эффективность публичных институтов — это не столько набор административных регламентов, сколько культура взаимодействия между государством, регионом (муниципалитетом) и гражданами», – подчеркнул военный.

Он добавил, что в этом вопросе важно налаживать диалог между властью разных уровней и жителями Подмосковья. По его словам, в этом случае можно будет провести качественную работу.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.