Участникам СВО из Подмосковья передали два внедорожных мотоцикла

Подмосковным участникам специальной военной операции в Донецке передали два внедорожных мотоцикла. Гумпомощь поступила от гендиректора «Радио 1» Виталия Беспалова бойцам губернаторского 242 полка.

Такие мотоциклы имеют стратегическое значение в полевых условиях. Они позволяют оперативно проводить разведку, доставлять срочные грузы и быстро перемещать личный состав.

Бойцы поблагодарили Беспалова и всех участников проекта «Доброе дело». Они отметили, что получение груза поможет значительно усилить их возможности.

«Внедорожные мотоциклы — это не просто техника, а реальное преимущество на поле боя, которое помогает сохранить жизни и выполнить задачу», — рассказали бойцы.

Проект «Доброе дело» стартовал более двух лет назад по предложению школьников региона и получил поддержку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, как в области оказывают поддержку участникам спецоперации.