Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье оказывают поддержку участникам СВО и членам их семей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал, как в Подмосковье оказывают поддержку участникам СВО и членам их семей.

«Я не знаю ни одного региона, ни одного губернатора, ни одной территории, где бы этому очень чувствительному и важному вопросу не уделялось внимание. Мы тоже стараемся максимально быть в партнерстве и с семьями, и с ребятами, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в области реализуется 36 мер региональной поддержки. Также бойцам доступны федеральные льготы. Получить подробную информацию о возможностях их оформления можно в филиалах фонда «Защитники Отечества» или в МФЦ.

«Мы считаем, эту работу очень важно настроить безупречно. Чтобы никто не раздражался по поводу получения того или иного документа, той или иной выплаты». - подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что в области открыты специализированные центры, где бойцы могут пройти реабилитацию, включая протезирование и психологическую помощь. Кроме того, большое внимание уделяется трудоустройству военнослужащих.

«У нас есть разные способы показать, пригласить того или иного парня на работу. Этим занимаются и наши подразделения, и другие предприятия, которые ждут ребят, рассказывают о том, как можно работать на том или ином предприятии. Проводят экскурсии, и это работает», - рассказал Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что теперь военнослужащие могут получать услуги Военно-социального центра Минобороны РФ в МФЦ региона.