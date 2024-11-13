Учения по тушению техногенных пожаров проведут в Подмосковье

В Подмосковье проведут масштабные тактико-специальные учения по тушению техногенных пожаров, они состоятся завтра в складском здании филиала АО «АРХБУМ» в Подольске. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие направлено на выработку единого подхода в организации управления силами и средствами, обеспечение боеготовности подразделений пожарной охраны Подольского гарнизона к тушению пожаров на складских зданиях. Кроме того, с его помощью специалисты всех служб научатся взаимодействовать при ликвидации ЧС техногенного характера. В учениях будут задействованы более 150 человек и порядка 50 единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.