Учения по тушению условного пожара провели в Подмосковье

В Подмосковье на территории производственно-складского комплекса АО «МОСМЕК Недвижимость» провели контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

В ходе учений спасателям нужно было потушить пожар, который произошел в производственно-складском комплексе предприятия по изготовлению резиновых сапог из-за удара беспилотника. Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Александр Коврижных отметил, что особенно трудно тушить возгорание тогда, когда здание заполнено людьми. Он пояснил, что массовая эвакуация в начальный период не дает возможности пожарным проникнуть в здание.

В мероприятии задействовали 87 человек личного состава и 19 единиц техники. Они отработали навыки взаимодействия с сотрудников объекта и другими экстренными службами, организации боевых действий по тушению пожаров в производственно-складских зданиях и не только.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС потушили пожар в детском приюте в Одинцово.