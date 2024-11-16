Сотрудники МЧС потушили пожар в детском приюте в Одинцово
Фото: [телеграм-канал МЧС России]
В деревне Чигасово Одинцовского городского округа Подмосковья загорелся частный детский приют площадью 300 кв. метров. О ЧП сообщается в телеграм-канале МЧС России.
К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
В результате пожара пострадали пять человек.
Троих детей доставили в больницу: двух девочек – 3 лет и 5 месяцев и полуторагодовалого мальчика.
Борьбу с огнем вели 15 специалистов. Также было задействовано три единицы техники.
По одной из версий, пожар возник из-за замыкания электрообогревателя.
Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье потушили пожар на складе площадью 1,2 тыс. кв. м.