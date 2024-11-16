Сотрудники МЧС потушили пожар в детском приюте в Одинцово

В деревне Чигасово Одинцовского городского округа Подмосковья загорелся частный детский приют площадью 300 кв. метров. О ЧП сообщается в телеграм-канале МЧС России.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

В результате пожара пострадали пять человек.

Троих детей доставили в больницу: двух девочек – 3 лет и 5 месяцев и полуторагодовалого мальчика.

Борьбу с огнем вели 15 специалистов. Также было задействовано три единицы техники.

По одной из версий, пожар возник из-за замыкания электрообогревателя.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье потушили пожар на складе площадью 1,2 тыс. кв. м.