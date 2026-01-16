В 2026 году в Пушкино откроют обновленный детский сад «Ручеек»

В 3-ем Акуловском проезде округа Пушкинский продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5, строительная готовность объекта превысила 25% – его планируют открыть в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», специалисты завершают демонтажные работы, ведут общестроительные, отделочные и кровельные.

Здание площадью более 1 тыс. кв. м построили в 1962 году. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях и не только.

