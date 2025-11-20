Губернатор Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских

В 2025 году в Подмосковье в рамках программы по модернизации образовательных учреждений обновят девять колледжей и более 40 мастерских. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Подмосковные колледжи сейчас очень востребованы. За последние три года количество заявлений на поступление выросло более чем в полтора раза. Среднее профессиональное образование в регионе получают 84 тыс. студентов, треть из которых поступили в этом году. Мы знаем, какие профили необходимы в промышленности, транспорте и логистике, инновационных проектах, и стараемся делать так, чтобы ребята учились у опытных наставников, получали современные компетенции», — отметил губернатор.

По его словам, в техникуме им. Бондаренко в Орехово-Зуеве ремонт уже завершен. Там отремонтировали все помещения, обновили кровлю и фасад, а также благоустроили прилегающую территорию. Кроме того, рабочие завершают капремонт в техникуме им. Королева в Пушкино. В начале 2026-го обновленные учебные заведения откроются в Жуковском, Электростали, Волоколамском, Наро-Фоминском округах.

Помимо этого, в подмосковных колледжах модернизируют также 41 учебную лабораторию и мастерскую.

«Для всех образовательных программ в колледжах Подмосковья сегодня действует единый стандарт – практическим занятиям отводится 70% учебного времени. <...> Особое внимание уделяем информационным технологиям – в этом году планируем завершить обновление 20 ИТ-лабораторий», – добавил Воробьев.

Обновление коснется 21 мастерской по рабочим профессиям – таким как сварщик, слесарь, электромонтажник, робототехник и другим.

