В 2026 году во Власихе завершат благоустройство набережной «Среднего пруда»

Во Власихе в середине октября 2026 года планируется завершить благоустройство набережной «Среднего пруда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Работы ведутся на площади 6,7 га. В рамках первого этапа идут работы по демонтажу, уборке отходов, обрезке ветвей деревьев, планировке территории.

В ходе второго этапа на территории оборудуют освещение, создадут пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы, проведут озеленение.

Также будут открыты кофейни, обустроены площадки с павильонами, лодочная станция, спортивные зоны, детские площадки, зоны тихого отдыха с кормушками для птиц, скейт-площадки, амфитеатр.

