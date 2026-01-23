В 2026 году во Власихе завершат благоустройство набережной «Среднего пруда»
Благоустройство набережной «Среднего пруда» завершится в этом году во Власихе
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Во Власихе в середине октября 2026 года планируется завершить благоустройство набережной «Среднего пруда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Работы ведутся на площади 6,7 га. В рамках первого этапа идут работы по демонтажу, уборке отходов, обрезке ветвей деревьев, планировке территории.
В ходе второго этапа на территории оборудуют освещение, создадут пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы, проведут озеленение.
Также будут открыты кофейни, обустроены площадки с павильонами, лодочная станция, спортивные зоны, детские площадки, зоны тихого отдыха с кормушками для птиц, скейт-площадки, амфитеатр.
