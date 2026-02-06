В Балашихе вынесли приговор по делу о похищении восьмилетней девочки

Балашихинский городской суд вынес приговор по делу о похищении восьмилетней девочки, уголовное дело возбудили в отношении 40-летнего местного жителя по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 1 октября 2025 года он находился на улице Карла Маркса, где представился сотрудником правоохранительных органов и стал тащить ребенка за руку. Девочка смогла вырваться и убежать, однако, тот догнал ее у входа в магазин, вновь схватил за руку и заставил идти с ним.

Действия нарушителя заметили очевидцы, которые прибежали на крики девочки. Суд учел доказательства, характер и степень общественной опасности преступления, а также личность подсудимого и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.