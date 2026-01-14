В Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений

По итогам 2025 года в Подмосковье было зарегистрировано более 68,2 тыс. преступлений, что на 2% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Более 12,9 тыс. преступлений были совершены в общественных местах, 13,3 тыс. — лицами, ранее совершавшими преступления, 4,5 тыс. — лицами в состоянии опьянения. Число преступлений, совершенных с использованием ИТТ или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 12%, до 22 тыс. За год в регионе выявили 182 хулиганства, 158 разбойных нападений, 646 грабежей, 15,2 тыс. мошенничеств, 14,7 тыс. краж.

В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 9,6 тыс. преступлений. Кроме того, был установлен 821 факт нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

