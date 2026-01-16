В Балашихе взяли на контроль инцидент с водителем Porsche, наехавшим на автомобиль ГИБДД

Балашихинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств инцидента с водителем Porsche, который произошел на улице Терешковой в пятницу, 16 января, примерно в 12:45. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, автомобиль с нечитаемыми государственными регистрационными знаками привлек внимание наряда ДПС. Водитель проигнорировать сигнал остановки и предпринял попытку скрыться, после чего совершил наезд на служебный автомобиль ГИБДД. Полицейские принудительно остановили машину, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.