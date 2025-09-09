В больницы Подмосковья поступили почти 15 новых мобильных комплексов

С начала 2025 года в подмосковные больницы поступили 14 передвижных мобильных комплексов на сумму 368,5 млн рублей, оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Передвижные мобильные комплексы позволяют повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных территорий Подмосковья», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, комплексы оснащены маммографами и флюорографами. Они появились в Рузской, Дмитровской, Ногинской и других больницах. Заведующий центром медицинской профилактики Пушкинской больницы имени проф. Розанова В.Н. Абдрахим Джалиев отметил, что в арсенале медучреждения есть три единицы техники — мобильный маммограф, фельдшерско-акушерский пункт на колесах и мобильный флюорограф.

Отметим, что узнать расписание выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций, при себе для обследования нужно иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.