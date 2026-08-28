В ДНКЦ им. Л.М. Рошаля в Красногорске успешно прооперировали подростка с паразитами в паху

Специалисты ДНКЦ им. Л.М. Рошаля в Красногорске успешно прооперировали подростка с червями в половых органах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился несовершеннолетний, который жаловался на болезненное образование в области правого яичка. По его словам, узел появился около двух лет назад и периодически уменьшался и снова проявлялся.

Мальчика тщательно обследовали. В ходе УЗИ медики заметили движение внутри образования и пришли к выводу, что это паразиты. Одна из возможных причин их появления — укус комара, которые переносил дирофилярий.

По словам врачей, человек для таких паразитов является тупиковым хозяином. Черви не размножаются, но образуют капсулу. За последние 20 лет зафиксировано всего три аналогичных случая среди детей с такой локализацией образования.

Подростка направили на операцию, в ходе которой аккуратно удалили капсулу. Процедура длилась полчаса и прошла успешно. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и был выписан.

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