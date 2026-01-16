В Долгопрудном стартовали отделочные работы в рамках капремонта детского сада «Звездочка»

На улице Пацаева, д. 3а в Долгопрудном продолжается капитальный ремонт детского сада № 6 «Звездочка», строители продолжают демонтажные работы и приступают к общестроительным и отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

В здании обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.