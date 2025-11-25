В Дубне стартовали работы по сносу аварийного здания бывшего магазина и кафе

В Дубне стартовали работы по демонтажу аварийного здания бывшего магазина и кафе, расположенного на улице Университетская вблизи государственного университета «Дубна» и жилого массива. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание построили в начале 1970-х годов для нужд Волжского высшего военного строительного командного училища (ВВСКУ), его площадь составляет порядка 420 кв. м. После расформирования училища в 1993 году объект оказался заброшен. Со временем он начал разрушаться, поэтому его признали аварийным и подлежащим сносу. Работы по демонтажу завершат до конца 2025 года.

