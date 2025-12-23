В Егорьевске появится комплекс для разведения крупного рогатого скота и овец

В Егорьевске построят комплекс для разведения крупного рогатого скота и овец, для этой цели крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Маквинер» в аренду на пять лет предоставили земельный участок площадью 11,89 га. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.