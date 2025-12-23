В Егорьевске появится комплекс для разведения крупного рогатого скота и овец
Фото: [Фото: медиасток.рф]
В Егорьевске построят комплекс для разведения крупного рогатого скота и овец, для этой цели крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Маквинер» в аренду на пять лет предоставили земельный участок площадью 11,89 га. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Хозяйство будет заниматься разведением скота для производства мяса и мясной продукции. На участке построят помещения для содержания животных, склады для хранения кормов, ветеринарный пункт. В ближайшие пять лет там планируют произвести около 100 тонн мяса.
