Подмосковные школьники смогут принять участие во всероссийском хакатоне по визуальному программированию

Открыта регистрация на II Всероссийский хакатон по визуальному программированию, к участию приглашаются школьники от 9 до 15 лет. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит собрать команду из двух человек и за ограниченное время разработать и представить свой проект. Хакатон проводится в четырех номинациях, каждой из которых соответствуют следующие возрастные категории: в номинации Визуальное программирование на платформе «Kodu Game Lab» (профиль: визуальное блочное программирование, алгоритмика) могут принимать участие команды в возрасте от 9 до 12 лет; в номинации Визуальное программирование на платформе «Scratch» (профиль: визуальное блочное программирование, алгоритмика) могут принимать участие команды в возрасте от 10 до 13 лет.

Кроме того, номинация Визуальное программирование на платформе «Кулибин» (профиль: визуальное блочное программирование, робототехника) рассчитана на команды в возрасте от 11 до 14 лет, Визуальное программирование на платформе «MIT App Inventor» (профиль: визуальное блочное программирование, мобильная разработка) - в возрасте от 12 до 15 лет. Участвовать можно онлайн. Регистрация открыта до 31 октября через платформу «Яндекс формы» по ссылке.

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